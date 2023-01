Palmanova, va in pensione la storica Infermiera di Comunità

Dopo oltre 25 anni di servizio come Infermiera di Comunità di Palmanova, Cristina Zanon andrà in pensione. Al suo posto è già attiva Jessica Rametta. “La ringraziamo per il gradissimo lavoro svolto in questi anni. È stata una meravigliosa interprete del ruolo di infermiera di comunità, svolgendo il suo compito con professionalità, sensibilità e passione. Le qualità personali, oltre a quelle professionali, sono importantissime per svolgere questa funzione fondamentale per tantissime persone. Questa figura sanitaria di supporto è stata una grande intuizione della Direzione dell’allora Azienda Sanitaria Bassa Friulana”, commenta il Sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini.

Il servizio di assistenza sanitaria di prossimità è attivo a Palmanova da oltre 25 anni. Prima nella sede distrettuale di via Molin, poi da 13 anni viene svolto nell’ambulatorio all’interno degli spazi comunali. Oltre che in ambulatorio, è prevista anche un’assistenza domiciliare.

“Quello dell’Infermiera di Comunità è un servizio sanitario di prossimità necessario. Venga esteso a tutti i comuni della nostra regione. In decenni di attività ha dimostrato come vada oltre alla mera prestazione numerica ma svolga un servizio assistenziale e umano imprescindibile, soprattutto nei casi di fragilità”, aggiunge Francesco Martines, Presidente Rappresentanza ristretta dell’AsuFc.

Cristina Zanon rispondendo a Giuseppe Tellini: “Il merito della buona riuscita del servizio è anche suo, prima come medico e poi come Sindaco. Già dagli albori abbiamo deciso di lavorare assieme in modo costruttivo, unendo umanità a professionalità. Sono sempre stata molto invidiata per aver operato qui a Palmanova, una realtà in cui si lavora sempre per il bene della propria comunità. Credo e spero che non si perda mai questo tipo di assistenza”.