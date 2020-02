Pam Panorama semplifica la spesa gluten free

Pam Panorama è la prima insegna della grande distribuzione a dare ai clienti celiaci del Friuli Venezia Giulia la possibilità di pagare i prodotti gluten free con tessera sanitaria.

Dal 5 febbraio i clienti dei 10 punti vendita delle provincie di Udine, Pordenone e Trieste, potranno utilizzare il documento abilitato all’uso di strumento di pagamento per l'acquisto di questi prodotti, accompagnato dal proprio codice celiachia.

“Siamo felici di poter dare ai nostri clienti celiaci la possibilità dell’utilizzo della tessera sanitaria come metodo di pagamento di prodotti gluten free", Lorenzo Seccafien direttore Vendite Pam – Siamo i primi ad attivare questa innovazione in Fvg e siamo certi che il servizio faciliterà di molto la vita dei suoi destinatari. Da sempre la nostra azienda è attenta ai bisogni dei consumatori e ci rende orgogliosi poter aggiungere questo progresso ai modi di accoglienza che contraddistinguono la nostra insegna”.

Il Friuli Venezia Giulia è la quarta regione in cui Pam Panorama attiva questo servizio per i propri clienti dopo Lombardia, Toscana e Piemonte. Sarà un metodo certamente più comodo rispetto a quello attuale che vede l’utilizzo di buoni mensili da dover ritirare per utilizzare durante la spesa, unito ad una sempre aggiornata gamma di prodotti specifici per celiaci che si possono trovare ormai da tempo all’interno dei punti vendita della storica insegna.