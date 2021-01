Papillomavirus, AsuGi sperimenta i nuovi test

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è capofila in regione per quanto riguarda la nuova implementazione del programma di screening per il cancro della cervice uterina con la tecnica HPV-molecolare e, in questo contesto, collabora al progetto “Hpv Selfie - una diagnosi alla portata di tutte”, che prevede la raccolta e l’analisi dei campioni per la rilevazione del Papillomavirus umano (HPV) tramite metodiche innovative.

La finalità del progetto è quella di valutare le performance dei test e verificare la fattibilità dell’applicazione delle nuove metodiche per la diagnosi precoce del tumore alla cervice uterina. La ricerca, che si svolge in parternariato con la società Ulisse Biomed, potrà contare anche sulla collaborazione di Area Science Park, con la quale AsuGi e Ulisse Bioned hanno siglato un contratto di collaborazione.

Area Science Park svolgerà attività di coordinamento, monitoraggio e supervisione tecnico-scientifica della ricerca attraverso azioni specifiche, al fine di monitorare l’andamento delle attività di progetto, attività di pianificazione e organizzazione di incontri con i portatori di interesse primari e secondari nelle diverse fasi del progetto al fine di perseguire un percorso di ricerca e sviluppo partecipato e attività di cura delle relazioni interne tra partner di progetto e tra partner e portatori di interesse al fine di stimolare la condivisione delle conoscenze acquisite.

Svolgerà inoltre attività di diffusione e divulgazione dei risultati di ricerca per garantire la massima visibilità tecnico-scientifica del progetto e la valorizzazione dei risultati e attività di coordinamento delle iniziative di comunicazione e di diffusione con il contributo fattivo di tutti i partner di progetto.