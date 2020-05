Parliamo di yoga, corso online per capire meglio l'antica disciplina

Dal 13 maggio, per alcuni mercoledì, sempre dalle 15, sarà possibile partecipare gratuitamente a “Parliamo di yoga”, un appuntamento virtuale (sulla piattaforma Zoom) pensato e “creato” da quattro donne, tutte insegnanti di Iyengar Yoga: Francesca Collaro (Napoli), Amalia Quotta (Foggia), Alizia Murador (Udine) e Alexandra Din (Alta Badia). Per iscriversi (e ricevere il link attraverso il quale accedere all'incontro) è sufficiente scrivere una mail a: alizia.murador@gmail.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sull'evento Facebook.

Queste yoghini si sono conosciute nell'estate 2016 tra le crete senesi durante la durissima selezione per frequentare lo Iyengar Yoga Teacher Training con Gabriella Giubilaro (Firenze), un pilastro dello iyengar yoga in Italia. Hanno quattro storie diverse, così come le loro personalità, quattro percorsi che le hanno portate ad abbracciare lo yoga e la sua filosofia. Ora hanno deciso di condividere la loro esperienza e guidare, chi deciderà di partecipare, alla scoperta, passo dopo passo, dei principi teorico-pratici di una scienza ancora sconosciuta e tutta da approfondire.

«L’idea è nata dal periodo di lockdown, che ha portato molti ad avvicinarsi a questa disciplina - ha spiegato Alizia Murador, che insegna, fra le altre, all’associazione Flor De Vida di Udine -. Così abbiamo pensato di creare questo “spazio virtuale” e di mettere la nostra esperienza a disposizione degli altri, per far capire cos’è lo yoga e quali sono i benefici psicofisici che porta con sè. Insomma, rispondere a tutte domande che possono sorgere nella mente di chi si avvicina alla disciplina, ma anche a chi vuole approfondirla».