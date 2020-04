Parte dal Friuli #iostoconMauroFerrari

In Friuli è partita una campagna di sostegno a Mauro Ferrari. E' stato creato un gruppo, che si allarga di ora in ora, per manifestare stima allo scienziato friulano attraverso un testo (in allegato) che si può sottoscrivere in modo spontaneo e divulgare attraverso i social e tutti gli organi di informazione utilizzando l'hastag #iostoconMauroFerrari.

Oltre all’elencazione dei prestigiosi traguardi raggiunti da Ferrari, il gruppo esprime rammarico per il fatto che al vertice del Consiglio Europeo della ricerca non possa sedere una persona di grande spessore e professionalità.