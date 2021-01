Parte la campagna 'Sentiamoci in salute' di Maico

Z0r1n42021Sentire bene e respirare bene: la prevenzione gioca a tutto campo. Dopo l’alto gradimento riscontrato con la donazione dei saturimetri, Maico torna in campo per la salute donando i misuratori per la pressione.



Con l’obiettivo di unire la prevenzione dell’udito alla salute in senso più ampio, Maico, azienda leader nella distribuzione di dispositivi acustici, ha deciso di donare un misuratore di pressione a tutti coloro che si presenteranno al Centro otoacustico di Udine, in Piazza XX Settembre 24 per sottoporsi a una prova dell’udito completamente gratuita. Il misuratore di pressione è uno strumento utile, pratico e facile da usare comodamente a casa.



Parte così la campagna di sensibilizzazione “Sentiamoci in salute” promossa da Maico che vuole offrire un aiuto a persone per lo più anziane che non sempre possiedono questi dispositivi. Grazie a questi misuratori è possibile, infatti, monitorare il proprio stato di salute in qualsiasi momento, controllando la pressione e i parametri vitali senza dover ricorrere a una visita medica.



“La volontà di donare questi strumenti – spiega Walter Marchesin, alla guida dell’azienda – è quella di puntare i riflettori sull’importanza di prendersi cura della propria salute perché dobbiamo essere noi, per primi, a occuparci del nostro benessere”, soprattutto in un momento storico come questo che vede gli operatori sanitari impegnati h24 nell’emergenza Covid.