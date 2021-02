Partenza con il botto per le vaccinazioni degli Over 80

Avvio a tutto gas per la campagna vaccinale dedicata agli Over 80. Alle 11 di oggi – primo giorno per le prenotazioni – sono 10.859 le persone già prenotate per la prima dose, che sarà somministrata a partire da lunedì 15 febbraio. Soddisfazione per il vicepresidente Riccardo Riccardi, che ha comunicato l’importante numero raggiunto in poche ore in un tweet.

L’organizzazione si baserà su due modelli: uno ‘passivo’, ovvero il sistema sanitario andrà incontro alle persone, circa 15mila, che sono assistite a domicilio, vaccinandole a casa. Per tutti gli altri ultraottantenni (cioè i nati a partire dal 1941 compreso), invece, questa mattina è stata attivata la prenotazione utilizzata nella prima fase, ovvero tramite farmacie, Cup e call center al numero 0434-223522.

Non si potrà effettuare la prenotazione dal medico di base. Le agende rimarranno aperte per fissare la prima dose fino al 28 marzo.

“Entro fine marzo contiamo di somministrare la prima dose a 63mila anziani, con una media di 10-11mila vaccini a settimana. I richiami – in programma tra il 18 e il 25 aprile - saranno prenotati direttamente in occasione della prima dose. Il calendario potrebbe subire modifiche in caso di aumenti/diminuzioni dei flussi di consegna”.

I PUNTI VACCINALI. Per l’AsuFc saranno attivati i Distretti sanitari di Ampezzo, Buja, Cividale, Codroipo, Latisana, Martignacco, Mortegliano, Ovaro, Palmanova/Ialmicco, Paluzza, Pozzuolo del Friuli, San Daniele, Tarcento, Tarvisio e Udine.

Per l’AsFo sono a disposizione i Distretti sanitari di Azzano, Claut, Maniago, Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

AsuGi ha identificato come sedi vaccinali per l’area giuliana l'Ospedale di Cattinara, il Maggiore, il Distretto 3 sede di Muggia, il Distretto 1 sede di Aurisina; per l’area isontina le sedi vaccinali saranno l'Ospedale San Polo di Monfalcone e il San Giovanni di Dio di Gorizia.