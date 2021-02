Partita anche a Udine la vaccinazione delle Forze dell'ordine

E' partita nel pomeriggio anche nel territorio dell'AsuFc la campagna di vaccinazione delle forze dell'ordine e delle forze armate. Il vaccino AstraZeneca sarà somministrato negli spazi dedicati dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, partendo dagli Under 55 senza patologie.

Oggi la somministrazione interesserà 150 unità della Polizia di Stato, cento dell'Arma dei Carabinieri, cento della Guardia di Finanza e 150 dei Vigili del fuoco. La campagna proseguirà poi domenica 28 febbraio e il 4 e 7 marzo, fino al completamento del personale che ha aderito alla vaccinazione.

Per la piena riuscita delle operazioni, coordinate dalla Prefettura di Udine in stretta sinergia con la Regione e l'Azienda sanitaria, fondamentale il contributo del Dirigente medico della Polizia di Stato e del suo staff sanitario, del personale del Corpo Vigili del fuoco e della Croce rossa per la gestione della banca dati.

Quanto all'Aeronautica, le vaccinazioni, in collaborazione con AsuFc, saranno svolte in autonomia nell'infermeria del II Stormo di Rivolto dalla prossima settimana.

La somministrazione è in fase di avvio anche negli istituti penitenziari. Le prime dosi saranno inoculate a circa un centinaio di agenti della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Tolmezzo.