Partita la vaccinazione anti-Covid. Oltre 13mila le prenotazioni

In Fvg è ufficialmente iniziata, con il botto, la vaccinazione anti-Covid, al via nel primo pomeriggio nei cinque ospedali individuati per la somministrazione.

Le persone vaccinate arriveranno circa a 700 alla fine della giornata, andandosi a sommare alle 265 del Vaccine Day di domenica scorsa. Le prenotazioni alla somministrazione dell'antidoto da parte degli operatori sanitari hanno intanto raggiunto quota 13.379.

Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardi Riccardi, dalla sede della Protezione civile di Palmanova.

Per giovedì 31, in base ai dati delle Aziende sanitarie, la previsione è quella di vaccinare altre 997 persone.

"L'elevata mole di adesioni - commentano il presidente Massimiliano Fedriga e i vice Riccardi - rappresenta un segnale incoraggiante che testimonia la fiducia riposta dalla popolazione, a partire dal suo sistema sanitario, nella capacità del vaccino di contribuire a debellare la pandemia".

"L'alto numero di prenotazioni e la capacità delle nostre strutture di incontrare le richieste - concludono governatore e vice - forniscono infine un'eloquente risposta a chi, negli ultimi giorni, ha sollevato dubbi sull'adeguatezza organizzativa del Sistema sanitario regionale".

Nel dettaglio, per quel che riguarda la suddivisione in categorie, gli infermieri del Sistema sanitario regionale rappresentano il 24,6% delle prenotazioni finora effettuate, gli altri operatori il 18% e i medici il 16,4%.

"In questa battaglia dove ogni minuto guadagnato può significare una vita salvata in più, grazie a uno sforzo complessivo del sistema siamo riusciti ad anticipare il via alle vaccinazioni al primo pomeriggio di oggi. Di questo ringraziamo il personale coinvolto che ha interpretato al meglio l'atteggiamento giusto per affrontare e vincere questa sfida".

Nel dettaglio le operazioni di somministrazione dell'antidoto sono partite alle 14 a Monfalcone, Trieste, Udine e Tolmezzo, mentre a Pordenone l'equipe medica ha cominciato a vaccinare alle 13.