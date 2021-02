Partita la vaccinazione delle persone con disabilità

E’ partita ieri per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale la vaccinazione anti-Covid delle persone con disabilità. Per una decina di giorni, oltre mille utenti dei servizi per la disabilità riceveranno la prima dose, nei punti vaccinali sparsi sul territorio, in modo da ridurre al massimo il disagio da spostamenti in un’area come quella udinese, vasta 8.240 chilometri quadrati.

Nel pomeriggio l’inizio della campagna alla Comunità Piergiorgio di Udine, che opera per il recupero della persona disabile e per il suo integrale sviluppo. La comunità Piergiorgio, infatti, è aperta a ogni persona portatrice di patologie invalidanti e ha una struttura di convivenza che richiama all’ambiente proprio di una famiglia. In questo contesto, sono stati vaccinati gli ospiti che, per condizioni fisiche e caratteristiche, non erano trasportabili altrove e i frequentatori del centro diurno, una quarantina di persone in tutto.

L’atmosfera era carica di emozioni: molte di queste persone non s’incontravano da mesi. Tanti mesi. Laura, l’operatrice, racconta che l’idea di vaccinarsi per poter tornare a frequentarsi è il pensiero che più di tutto il resto scorre fra i frequentatori della struttura e dei loro familiari. “Potremo finalmente ricominciare a fare delle cose, ma soprattutto a farle assieme”.

Maria è la prima persona a essere vaccinata. “Mi sento bene”, ha detto. “E’ solo una puntura e non fa nemmeno male”.

Dopo di lei Elio, camicia a quadretti e bretelle. Uno spettacolo di uomo che ridendo dice che “vaccinarsi non è un problema, che si prendano pure un braccio, basta che tutto questo passi veloce e si possa tornare alla vita normale”.

I nomi sono di fantasia, ovviamente, ma non c’è niente di finto negli sguardi e nei sorrisi che attraversano questi volti. Uno a uno entrano tutti coloro che pazientemente attendono in cortile, accompagnati dai loro familiari. Passano e si fermano davanti agli operatori che veloci, ma sorridenti e disponibili, procedono nelle vaccinazioni. E l’emozione si fa sentire anche fra chi, semplicemente, osserva. E’ l’inizio di una nuova fase, una fase di speranza, che non finirà qui.

Da oggi saranno vaccinati anche gli ospiti e i frequentatori degli altri servizi per la disabilità, dai diversi Csre dell’Alto Friuli e dell’Udinese, alle strutture San Gjal e Samaritan, fino alle strutture del Campp nella Bassa Friulana, per arrivare a garantire la protezione a oltre mille persone.