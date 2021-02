Partita la vaccinazione per gli Over 80, quasi 54mila le prenotazioni

E' iniziata una settimana importante per la prosecuzione della campagna vaccinale in Fvg. Oggi, infatti, è partita la somministrazione del vaccino anti-Covid per gli Over 80. A fine giornata, il totale delle vaccinazioni eseguite ha raggiunto quota 1.023. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Le vaccinazioni complessive, che riguardano anche le altre categorie, sono state 2.380, con 875 uomini e 1.505 donne: oltre mille riguardano le nuove prime somministrazioni per sanitari, socio-sanitari e ospiti delle residenze per anziani e circa 200 dosi, sempre per queste categorie, completano il ciclo con il richiamo.

Nel dettaglio sugli over 80, l'inoculazione odierna è avvenuta nel distretto di Latisana (53 persone), Monfalcone (61), nel distretto Cervignano-Palmanova-Ialmicco (54), a Cattinara (190), nel distretto di Codroipo (73), a Tolmezzo (37), nel distretto di San Vito al Tagliamento (72) e in quello di Sacile-Livenza (17). Le prenotazioni totali degli over 80 raggiungono quota 53.100 suddivise fra prima e seconda dose: Azienda sanitaria Friuli occidentale 13.137 e 799, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 21.737 e 106, Azienda universitaria Giuliano Isontina 18.226 e 1.060.

Sono previste nella settimana dal 16 al 21 febbraio, 7.855 vaccinazioni per gli ottantenni di cui 1.715 saranno inoculate domani negli ospedali di Cattinara, Palmanova, Latisana, San Daniele del Friuli, Monfalcone, a Martignacco all'Ente fiera, nei distretti di Sacile, Gemona del Friuli, Maniago, Muggia, Pordenone.

Ricordiamo che è possibile fissare la prima dose utilizzando il call center 0434-223522, le farmacie e gli sportelli del Cup. La disponibilità delle dosi previste, al momento, dovrebbe consentire di vaccinare circa 78 mila persone, calcolando anche circa 15mila anziani che saranno contattati direttamente dal Sistema sanitario e raggiunti a domicilio.

E' in corso il lavoro sul programma della settimana: si avvierà, infatti, anche la campagna con AstraZeneca per le forze di polizia e il sistema scolastico.

INFORMAZIONI UTILI. Le aziende sanitarie ricordano a tutta la popolazione Over 80 che aderirà alla campagna vaccinale anti-Covid che è necessario presentarsi presso la sede vaccinale designata nel giorno indicato nell’appuntamento, rispettando l’orario previsto in modo da evitare assembramenti.