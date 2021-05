Parto in AsuFc, si riaprono le porte ai papà

Buone notizie per le coppie che hanno scelto di partorire nelle strutture dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Da ieri, infatti, la Direzione Medica, il Rischio Clinico e Infettivo, in accordo con i rispettivi Direttori, hanno autorizzato la presenza dei careviger nei punti nascita, secondo protocolli di accesso concordati per mantenere gli standard di sicurezza per le pazienti e i loro neonati.

Questa decisione permette così ai papà una maggiore vicinanza alle neo-mamme, scelta che sarà sicuramente apprezzata da chi decide di affrontare il percorso nascita presso le strutture dell'AsuFc.