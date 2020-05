Partono i test anti-Covid in Fvg: riguarderanno 7.900 cittadini

Sono 7.900 i cittadini del Fvg che nei prossimi giorni saranno chiamati a sottoporsi al test anti-Covid. La Croce Rossa Regionale si sta infatti organizzando per avviare il call center dedicato già da lunedì 18 maggio, come anticipa Milena Cisilino, presidente della Cri Fvg al microfono di Daniele Paroni di Telefriuli.



“Fra qualche giorno, attraverso operatori volontari della Croce Rossa, contatteremo 7.900 corregionali selezionati dal sistema Istat. Li informeremo sul progetto e li inviteremo ad aderire all'iniziativa – spiega Cisilino -. La selezione comprende diverse tipologie e fasce di popolazione, dai bambini agli ultraottantenni”.

Ancora non c'è una data di partenza per i test veri e propri, ma la campionatura potrebbe partire uno o due giorni dopo l'avvio del call center.

“Accettare di eseguire il test è facoltativo, ma è anche un atto di responsabilità per l'intera comunità – sottolinea Cisilino -. La campionatura nazionale fotograferà la distribuzione del Coronavirus sul territorio, ma ci darà anche informazioni sugli asintomatici. I risultati raccolti ci insegneranno come comportarci per il raggiungimento dell'immunità di gregge”.



Visti i tempi, però, attenzione alle truffe. “Gli operatori volontari di Cri contatteranno le singole persone e nessun volontario andrà a casa loro, poiché i cittadini verranno invitati a recarsi nei presidi di sanità pubblica per il prelievo, il tutto a costo zero”.

“La Cri – conclude Cisilino – offre supporto logistico per questa operazione, per la raccolta dei campioni, il trasferimento dei dati allo Spallanzani e per dare supporto al personale sanitario della sanità nazionale che effettuerà i prelievi”.