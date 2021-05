Partono le vaccinazioni a Ronchi dei Legionari

Sarà operativo da domani, 4 maggio, a Ronchi dei Legionari, il nuovo centro vaccinale realizzato nel palasport Armando Filiput, che sarà punto di riferimento per molti Comuni della bisiacaria, ma non solo.

Si potrà arrivare a somministrare fino a 350 vaccini al giorno; il personale dell'AsuGi sarà presente dalle 8 alle 15. Il nuovo centro, creato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, AsuGi e Regione, oltre a domani quando, all'apertura è prevista la presenza dell'assessore Riccardo Riccardi, sarà operativo anche mercoledi e, ancora, il 10, 11 e 12 maggio e, successivamente, dal 17 al 19 e nelle giornate del 24, 25 e 31 maggio.

Successivamente saranno rese note le date di giugno. Polizia locale, Protezione civile e altri volontari che hanno dato la loro disponibilità e che oggi incontreranno il sindaco, Livio Vecchiet e l'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli, garantiranno l'accoglienza, la sicurezza e l'ordine, rendendosi utili all'utenza e fornendo tutte le informazioni possibili prima di accompagnarle alle cure dei sanitari.

“La campagna vaccinale ha la priorità su tutto – ha detto il primo cittadino – ed è per questo che invito gli operatori della scuola ed i genitori a non intasare i parcheggi nell'orario di funzionamento del centro ed ai ronchesi di raggiungere a piedi il palasport. Dobbiamo collaborare tutti affinchè tutto si svolge nel modo più corretto e semplice possibile”.

Ronchi dei Legionari si mette a disposizione del territorio e lo fa, appunto, trasformando il Filiput in una struttura sanitaria che, va detto, è già pronta da alcuni giorni. “E' il frutto di un lavoro di squadra dell'amministrazione comunale, che va dal servizio tecnico, al servizio ambiente, sino alla segreteria generale ed alla Polizia locale – ha ribadito Martinelli – che hanno lavorato per passare dalle parole ai fatti. Regione ed Asugi hanno riconosciuto l'importanza di questo centro e, per questo, debbo ringraziare tutti gli attori di questo progetto, l'assessore Riccardi, il direttore generale dell'Asugi, Poggiana, la responsabile delle professioni sanitarie, Spessot, la referente, Compassi e la responsabile vaccinale, Croci. Un grazie speciale anche al nostro segretario generale, Candotto. Tutto nasce dalla volontà del nostro sindaco che, sin dai mesi scorsi, ha messo a disposizione la città di tutti coloro i quali ne avessero avuto bisogno”.

Il palasport sarà a disposizione, per il momento, fino a tutto il mese di settembre. In queste settimane gli operai comunali hanno lavorato sodo per trasformare la struttura. All'interno del palasport, inaugurato nel 1979, sono stati realizzati sei box per l'inoculazione dei vaccini, spazi per l'attesa dopo l'iniezione e per il primo soccorso se ce ne fosse l'esigenza.

L'uscita avverrà dalla zona degli impianti di base, in modo da non creare alcun tipo di intralcio. Tutto segnalato a dovere, tutto delimitato e tutto perfettamente in regola. Anche i parcheggi che si trovano nelle vicinanze rispondono appieno alle esigenze espresse. Si potrà parcheggiare sia lungo via D'Annunzio, sia accanto alla scuola media Leonardo da Vinci. Un centro vaccinale che è stato meta di appositi sopralluoghi nel corso dei quali sono stati verificati tutti i locali messi a disposizione e la loro idoneità.