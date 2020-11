Pasiano, individuata l'area per i tamponi drive-in

Con una nota del 10 novembre il direttore del Distretto del Sile – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha chiesto al Comune di Pasiano di Pordenone la disponibilità di un’area per l’effettuazione da parte dei medici di medicina generale dei tamponi antigenici rapidi per Covid-19 con la metodologia “drive in”.

Nella nota, oltre a indicare un’ipotetica e provvisoria fascia temporale di attivazione e utilizzo dell’area, è stato chiesto di mettere a disposizione dei sanitari una copertura in caso di maltempo e un container o struttura per il deposito dei materiali necessari.

La richiesta della dottoressa Angela Di Lorenzo ha trovato pronto riscontro nell’Amministrazione. Il servizio sarà attivato nei prossimi giorni e sarà gratuito per tutta l'area territoriale. Ravvisata la necessità di evitare che le persone in vario modo potenzialmente interessate dall’infezione debbano spostarsi in Comuni limitrofi (con palese aumento della diffusione del virus) e ritenendo il servizio indispensabile per la popolazione, l’Amministrazione ha individuato nel parcheggio Largo Pietro Mennea l’area adeguata da adibire all’attività. Contestualmente allestirà un gazebo riparato per l’effettuazione dei tamponi in caso di maltempo e un container per il deposito dei rifiuti.

I cittadini, muniti di tessera sanitaria e documento di identità, restano nella propria auto mentre vien effettuato il tampone molecolare o il test antigenico. I medici hanno ipotizzato di avviare il servizio nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 15.30. La fascia oraria e temporale ipotizzata in via provvisoria è incrementabile in base all’evoluzione della pandemia. L’attività dei sanitari sarà supportata dai volontari di Protezione Civile, in particolare per la regolazione del traffico.

La decisione segue il recente via libera all'accordo regionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per l'effettuazione di tamponi rapidi antigenici per contrastare la trasmissione del virus; che verranno effettuati in particolare sui propri assistiti oppure su soggetti segnalati dal Dipartimento di prevenzione alla fine del periodo di quarantena. Dopo il tampone rapido, che prevede un attesa di circa trenta minuti per il risultato, nel caso di positività si dovrà procedere con quello molecolare di conferma. Qualora anche questo fosse positivo, sarà effettuata l’indagine epidemiologica, il contact tracing e disposta quarantena e isolamento dei contatti stretti individuati.

"I test potranno essere effettuati, su decisione del medico, in presenza di sintomatologia sospetta oppure in caso di contatto con persona con positività accertata - informa il sindaco Edi Piccinin -. L'indicazione dei soggetti da sottoporre a test rapido dopo il periodo di quarantena di dieci giorni sarà data ai medici dal Dipartimento, che fornirà la lista dei nominativi. Il drive-in a Pasiano sarà attivato in tempi brevi per cercare di snellire le attuali procedure, non far entrare le persone in strutture già congestionate e offrire un servizio veloce - conclude -. Ancora una volta essenziale sarà la collaborazione della Protezione Civile di cui ringrazio i volontari per il servizio di supporto a vantaggio della comunità”.