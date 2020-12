Pasiano, punto della situazione a Casa Lucia

Il sindaco di Pasiano di Pordenone Edi Piccinin e l’assessore ai Servizi socio-assistenziali Tiziana De Bortoli hanno incontrato il vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica di servizi alla persona “Casa Lucia” Piero Roman, dopo le dimissioni del coordinatore del personale Adriano D’Auria della cooperativa che ha in appalto il servizio di assistenza.

L'incontro aveva lo scopo di analizzare la situazione dopo la riunione del Cda dello scorso sabato. “L'elemento di maggior criticità è la carenza di personale della cooperativa poiché molti operatori una decina di giorni fa sono risultati positivi al Covid. A breve molti di loro dovrebbero poter fare il tampone per rientrare a lavoro", afferma il primo cittadino. "Al momento, purtroppo, il personale è limitato e stremato. A tutti loro va il nostro plauso e il nostro pieno appoggio. Ricordo però che già dalla scorsa settimana l’Azienda Ospedaliera Friuli Occidentale ha mandato degli infermieri per sopperire la momentanea carenza di organico anche se gli operatori sanitari mancano innanzitutto nelle strutture ospedaliere. Tentare di tappare dei buchi inserendo personale non qualificato rischierebbe di causare effetti peggiori”.

A Casa Lucia sono arrivati in aiuto anche cinque addetti della Penta Servizi srl di Azzano Decimo, che stanno affiancando il personale della struttura per garantire una continuità assistenziale.

Per quanto riguarda i trattamenti di sanificazione Piccinin riferisce che “è stato ritenuto pericoloso per la salute degli anziani utilizzare l'ozono e pertanto vengono fatti in maniera tradizionale. I servizi non sono celeri come prima del contagio ma ci sentiamo di rassicurare sul fatto che non è vero che la struttura non viene sanificata, non è vero che manca la candeggina e non è vero che mancano i prodotti igienizzati; chi alimenta queste voci lo fa per creare polemica e generare confusione, cosa che i familiari degli ospiti non hanno bisogno. L’azienda pubblica di servizi alla persona ha acquistato anche un’altra strumentazione rispetto ai dispositivi ad ozono che non sia nociva per la salute degli ospiti e che arriverà appena dopo Natale”.

“All’interno della casa di riposo, fortunatamente, il numero dei contagiati non è aumentato in maniera esponenziale e la cosa positiva è che la gran parte di loro è asintomatica - riporta il sindaco -. Le notizie di questi giorni ci fanno interrogare sul corretto operato della cooperativa e per questo ora sono in corso delle verifiche per capire cosa è accaduto e quali eventuali responsabilità ci sono. La priorità è continuare a fare il possibile, dedicando tempo e attenzione per superare questo periodo alla svelta e tornare a regime con il personale; ma siamo pur sempre ancora dentro a un’emergenza e dobbiamo stringere i denti per andare avanti nel meglio delle nostre possibilità e dei nostri mezzi”.