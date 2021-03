Pediatri di Libera Scelta, nuova composizione del Comitato Aziendale Permanente

Asugi in una nota informa che è stata modificata la composizione del Comitato Aziendale Permanente dei Pediatri di Libera Scelta, che era stato costituito con decreto n. 322 del 2020, in esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali.



L’attuale composizione prevede, quindi, per la Delegazione di Parte pubblica, i seguenti componenti: il Direttore Generale con funzioni di Presidente, il Direttore Amministrativo e la dott.ssa Tiziana Oliverio quali membri effettivi; il Direttore Sanitario, il dott. Giovanni Maria Farina e la dott.ssa Maria Vittoria Sola quali membri sostituti.



La delegazione di parte sindacale è invece composta dai dottori Andrea De Manzini, Raffaella Servello e Sergio Facchini come membri effettivi e dai dottori Elena Neri, Stefano Ceschel e Stefania Sansotta come membri sostituti.