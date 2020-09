Pediatri in campo contro le dipendenze da Smartphone

Giovedì 24 settembre, alle 20.30, nel salone del Santuario di Madonna di Strada a Fanna, si terrà l'incontro 'Crescere insieme nel mondo digitale, pediatri e genitori custodi digitali dei bambini'. Il gruppo di lavoro Pediatri presenta i documenti prodotti e i temi educativi rilevanti per il benessere digitale dei bambini.

Si tratta di una tavola rotonda organizzata per restituire a tutta la comunità i contenuti e i temi emersi dal percorso realizzato: dall’osservazione delle abitudini delle famiglie e dai dati delle ricerche, alla costruzione di alcuni strumenti (guida per i pediatri, guida per i genitori, suggerimenti e indicazioni specifiche per fasce di età). Un’occasione di confronto e scambio sul rapporto tra presenza degli schermi e benessere dei bambini e delle famiglie, e sul ruolo della comunità. Verranno presentate anche le prospettive e gli sviluppi futuri.

L'incontro è rivolto a genitori, educatrici nidi e insegnanti delle scuole materne ed elementari, educatori, medici, amministratori e quanti fossero interessati all’educazione digitale dei bambini.