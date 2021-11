Pellegrinaggio a Poffabro per invocare la fine della pandemia

Un pellegrinaggio tra le bellezze della Val Colvera per invocare la fine della pandemia nel nome del beato Marco d’Aviano: è quanto organizza per il 20 novembre l’omonimo comitato di canonizzazione del frate che nel 1683 salvò l’Europa dai Turchi. Alle 9.30 i fedeli del cappuccino si ritroveranno a Poffabro per una preghiera. Curerà il momento madre Gigliola, badessa delle suore benedettine del locale monastero. Il gruppo di pellegrini provenienti anche da fuori Regione si sposterà poi a Pian delle Merie dove sorge il santuario della Beata Vergine della Salute. Qui spetterà a monsignor Sergio Moretto officiare una funzione per ottenere la guarigione dei malati e l’allontanamento del virus che da due anni sta sconvolgendo il mondo intero. La scelta del luogo non è casuale: il santuario è stato eretto sul colle di Pian delle Merie proprio come ex voto contro una pestilenza che all’epoca stava mietendo vittime anche in Friuli. Infine la benedizione di un dipinto che sarà esposto nell’edificio sacro della Val Colvera, sempre più al centro di fenomeni di turismo religioso e di nicchia. Non a caso nel percorso dei “10 mila passi in salute” è stata recentemente inserita pure la chiesetta della Madonna della Stangjada, a Frisanco. Si tratta di un’iniziativa che punta ad aggregare le persone grazie a camminate di facile percorrenza tra paesaggi naturali, gioielli architettonici e tesori d’arte.