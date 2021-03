Per il Cts le ex province di Udine e Gorizia sono da zona rossa

Per il Comitato tecnico scientifico, alla luce dei dati dell'ultimo report della cabina di regia, serve una stretta subito. La proposta del Cts al Governo è quella di far scattare la zona rossa automatica in caso d'incidenza superiore ai 250 casi ogni cento mila abitanti nell'arco della settimana.

Una misura che, in base ai numeri comunicati dalla Regione, interesserebbe molto da vicino le ex province di Udine e Gorizia. Nel caso del territorio udinese, infatti, si sono già superati i 350 casi per 100mila abitanti, con una proiezione che si avvicina a sfiorare quota 400. L'Isontino ha sfondato i 200 casi e si avvicina molto alla soglia dei 250 contagi ogni centomila residenti.

Per Trieste e Pordenone, invece, l'incidenza settimanale resta più contenuta, con una media sotto i 150 casi ogni centomila. Nel verbale consegnato al Governo prima della firma del Dpcm, il Cts aveva evidenziato la necessità di rendere obbligatoria e non facoltativa la chiusura delle scuole sopra i 250 casi, misura che il governatore Massimiliano Fedriga ha disposto con ordinanza per tutto il Fvg, con didattica a distanza per medie, superiori e Università.

Per non rincorrere il virus e fermare il boom di contagi, il Cts propone anche altri interventi, dal coprifuoco anticipato alla chiusura per alcune attività commerciali nelle aree maggiormente colpite dalle varianti, fino al lockdown nei fine settimana, per fermare gli assembramenti.

In merito alla fascia degli studenti, poi, si evidenza la necessità di monitorare con maggiore attenzione i luoghi di ritrovo per evitare che, con le aule chiuse, si corra il rischio di pericolose frequentazioni extra-scolastiche.

Gli esperti hanno poi evidenziato la necessità di agire con maggiore tempestività, cambiando il sistema di raccolta dei dati per poter prendere decisioni sulla base di numeri più aggiornati. Una richiesta già avanzata anche dalle Regioni, con il governatore Fedriga che ha più volte sottolineato come i parametri consentano di scattare una fotografia già 'vecchia', in alcuni casi anche di 15 giorni.