Per un mese, Villa Manin s'illumina di rosa

"Il ruolo del volontariato è essenziale perché affianca con efficacia il sistema sanitario anche nella prevenzione, che rappresenta un elemento cardine per la nostra salute". Lo ha ribadito il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo ieri sera a Passariano all'inaugurazione di "Ottobre rosa", iniziativa per cui le barchesse della Villa Manin saranno illuminate per un mese con questo colore, nell'ambito della campagna promossa dall'Associazione donne operate al seno (Andos) per la sensibilizzazione rispetto alla prevenzione mirata alla lotta ai tumori femminili.

L'accensione dei fari di colore rosa per illuminare parte della storica dimora dei Dogi doveva essere coronata da un concerto all'aperto, rinviato per il maltempo ma, nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli, Andos ha potuto dare vita a una breve cerimonia, condivisa dai sindaci e amministratori dei Comuni limitrofi che hanno aderito all'iniziativa illuminando a loro volta i palazzi municipali di rosa.

"Per troppo tempo - ha sottolineato Riccardi - il sistema sanitario ha privilegiato l'ospedalizzazione e le cure dei malati nelle strutture ospedaliere, senza considerare due fattori essenziali: è stata sottovalutata l'importanza della prevenzione e non si è ancora realizzata compiutamente la rete dei servizi sul territorio".

Elementi, questi, rispetto ai quali Riccardi ha affermato che l'associazionismo di volontariato ha saputo sopperire in parte alle lacune del sistema. Riccardi ha poi ricordato che ora il nuovo Piano sanitario dovrà puntare a valorizzare la salute sul territorio: le associazioni potranno potenziare ulteriormente quest'azione, concorrendo a comporre un percorso virtuoso, che è quello che la Regione ritiene di privilegiare.

"Un ruolo importante, quello delle associazioni - ha aggiunto - nel periodo che stiamo attraversando, nel quale, con la collaborazione di tutti i cittadini, riusciremo a fare mantenere condizioni di sicurezza per la nostra comunità com'è stato nel recente passato, evitando la necessità di ulteriori 'lockdown'. Ancor più importante - ha concluso - se si considera che i protocolli imposti alla sanità dalla pandemia rallentano i tempi per la prestazione dei servizi: il supporto dell'associazionismo può agevolare la Regione promuovendo la cultura della prevenzione".