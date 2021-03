Per una medicina cooperativa del territorio

La cooperazione di Legacoop veste il camice bianco: le cooperative di servizio ai medici di medicina generale “Medici Assieme Friuli” (MAF), nell’area udinese, e “Medici Cure Primarie Friuli Occidentale” (MCP), nel pordenonese, operano da alcuni anni promuovendo significative innovazioni nel sistema della medicina primaria.

Due esperienze cooperative, nate alcune anni fa grazie al “progetto Salute” di Legacoop, che ad oggi contano oltre 100 medici di medicina generale, soci delle cooperative, che si prendono cura di circa 140.000 assisiti.

Paolo Felice, Vice Presidente Legacoop Fvg, sottolinea come il modello delle cooperative di medici di medicina generale rappresenta una delle risposte più innovative all’attuale situazione del servizio sanitario Italiano che, negli anni a venire, dovrà affrontare una profonda modifica dell’organizzazione, puntando sullo sviluppo dei servizi territoriali, sulla gestione delle malattie croniche e sull’integrazione tra sistemi sociale e sanitario.

A titolo di esempio, l’erogazione di beni e servizi che la cooperativa può effettuare ai soci, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (oltre a medici specializzandi e medici in quiescenza), nell’ambito della professione sanitaria riguardano l’acquisto di materiali di consumo e mezzi per la professione (attrezzatura tecnico-scientifica per la diagnostica, software e/o hardware, servizi di rete e server remoti, automezzi, etc), il supporto nella attuazione di progetti innovativi di organizzazione dei servizi, la partecipazione a progetti di ricerca ed a momenti formativi specifici per nuovi servizi.

L’esperienza critica della pandemia è stato l’ennesimo momento per sottolineare la necessità di una evoluzione, non più rinviabile, del sistema assistenziale territoriale, in termini di medicina di prossimità, già messo a dura prova dall’aumento di richiesta di assistenza generata dall’invecchiamento della popolazione che trascina con sé cronicità, disabilità, non autosufficienza.

“Si tratta di passare da una medicina diciamo così di attesa”, spiegano i referenti della cooperativa M.A.F., Fabrizio Gangi e Ezio Beltrame – a una medicina d’iniziativa, soprattutto per i malati cronici che sono ormai il 30% della popolazione e da cui dipende l’80% della spesa sanitaria. Le cooperative possono organizzare l’insieme delle risposte, secondo la modalità del Chronic Care Model, che si stanno sperimentando in particolare in Lombardia e in Toscana”.

Per raggiungere simili obiettivi l'organizzazione delle cure primarie necessita in primis di investimenti sul personale di supporto agli ambulatori dei medici, sulle strutture ambulatoriali, sui sistemi tecnologici (telemonitoraggio, telemedicina), sulle attrezzature sanitarie, sulla rete tra servizi. Il modello di impresa cooperativa permette al medico di svolgere il proprio lavoro clinico e professionale con serenità, promuovendo un approccio e un supporto imprenditoriale alla sua attività: è questo che la cooperativa realizza, centralizzando e ottimizzando alcuni aspetti di servizio, di responsabilità e di organizzazione.

In tema di pandemia e medicina territoriale, recentemente la regione Lombardia ha adottato una delibera che, analogamente a quanto previsto per le strutture sanitarie, prevede anche per le cooperative dei medici di medicina generale un ruolo centrale nel supporto alla vaccinazione attraverso il riconoscimento delle attività organizzative (adesione, prenotazione, registrazione nei sistemi informativi, logistica, etc); l’aspetto qualificante dell’intesa è stata la previsione del monitoraggio dello stato di salute dei soggetti vaccinati nei due mesi successivi alla somministrazione. Un particolare di rilievo anche tenuto conto della tipologia dei pazienti presi in carico delle cooperative che sono prevalentemente affetti da patologie croniche. L’esempio della regione Lombardia rappresenta una buona prassi per tutto il territorio nazionale nell’ottica di un miglioramento delle cure primarie, soprattutto nel periodo pandemico.

Rilevanti pertanto le potenzialità di un modello organizzativo cooperativo che, nell’area pordenonese, vede la cooperativa Medici Cure Primarie tessere relazioni con CRI-FVG e Confindustria per affrontare l’emergenza pandemica, allestendo un drive-in dedicato ai tamponi ed attrezzando squadre per l’operatività dei tamponi presso le aziende interessate (coprendo i territori di competenza dell’ASFO e dell’ASUGI). Il Presidente Paolo Montanucci sottolinea come “l’attività prevalente della cooperativa è quella di erogare servizi ai medici soci e in tal senso propone l’ottimizzazione dei processi organizzativi degli studi medici consentendo di sgravare il medico di quanto, come ad esempio la gestione burocratico/amministrativa, non strettamente attinente all’esercizio della professione medica”. Per il presidente Montanucci “il ruolo della cooperativa M.C.P. è anche quello di contribuire al miglioramento continuo del livello di assistenza sul territorio, consentendo ai medici di condividere le esperienze o di essere accompagnati nelle progettualità di innovazione e aggiornamento della professione, migliorando l’organizzazione e le attività dei medici a favore dei cittadini”.

Il modello innovativo delle cooperative di medici rappresenta pertanto un importante strumento all’interno della riorganizzazione e potenziamento sia dei percorsi di cure primarie sia di quelli delle cure intermedie. Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR, o Recovery plan) inciderà sul sistema della salute con una serie di riforme fondamentali tra le quali soprattutto una diversa articolazione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio, con la previsione di una stretta integrazione anche con gli Enti del Terzo Settore, cooperazione sociale in primis.