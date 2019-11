Percorsi di Guarigione a Gorizia

Ricomincia stasera Percorsi di Guarigione, il ciclo di incontri mensili gratuiti organizzato da Ahau Eventi Olistici a Gorizia, per scoprire le vie olistiche al Benessere. Inaugura la stagione invernale l’incontro dedicato alla disciplina del Craniosacrale biodinamico. Ospite relatrice: dott.ssa Leonarda Majaron, farmacista, operatrice e insegnante certificata, presidente dell'Associazione Nazionale dei Professionisti di Disciplina Craniosacrale Integrata. L’incontro inizia alle 20.00 presso la sala conferenze del Centro Sociale Polivalente di via Baiamonti 22.



“Craniosacrale” è la denominazione del sistema fisiologico del nostro corpo che comprende le ossa del cranio, l'osso sacro ed insieme alle vertebre custodiscono il nostro Sistema Nervoso e con i nervi mantengono una rete di comunicazione attiva e continua tra esso e tutti gli organi del nostro corpo.

La modalità biodinamica interviene nell’aiutare la fluida circolazione del prezioso liquido cerebro spinale che scorre intorno al sistema nervoso con la funzione di protezione e nutrimento e permette al corpo di “respirare”.



L'applicazione pratica ottiene effetti su tutti i sistemi corporei, tra cui il sistema nervoso centrale, il muscolo scheletrico, il viscerale, il circolatorio portando grande beneficio nei casi di emicranie, dolori cervicali, problemi digestivi e di reflusso ma anche nei casi di ipertensione, ansia, depressione, insonnia e molto altro dato il suo ampio campo d’azione.

È consigliata anche in gravidanza, in stati traumatici, dopo un'operazione o un incidente. Anche in assenza di malattia si può beneficiare di questo trattamento che, alleviando eventuali stress, va ad incrementare il livello di vitalità e di benessere.



La serata sarà un susseguirsi di presentazione della tecnica, dalla sue origini osteopatiche all’evoluzione dei giorni nostri, a meditazioni guidate e dimostrazioni esperienziali a cui alcuni dei presenti che ne saranno interessati potranno usufruire sperimentando in pochi minuti come il potere di distensione della colonna vertebrale porterà un profondo rilassamento, condizioni necessarie ad elaborare i disturbi risalendo alle cause che li hanno originati.



Percorsi di Guarigione è un ciclo di appuntamenti teorico-esperienziali nato per offrire a Gorizia uno spazio di conoscenza, condivisione e accoglienza, aperto a ogni età e livello di preparazione. Ogni mese viene approfondita e fatta esperienza diretta di una disciplina olistica grazie alle competenze, alle qualità umane e ai Talenti di alcuni tra i più esperti e qualificati operatori attivi in regione. Gli incontri sono gratuiti previa conferma di partecipazione sul sito. Per informazioni e per conferme, contattare Ahau Eventi Olistici via telefono/whatsapp (347-4457815; lunedì-venerdì 10.00-18.00) o email (info@ahaueventiolistici.com).