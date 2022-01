Percorso nascita, incontri preparto online al Burlo

L’Irccs Burlo Garofolo, in collaborazione con i consultori della provincia di Trieste, offre incontri online dedicati al tema del travaglio e del parto, per sostituire le visite della sala parto che si svolgevano in presenza il sabato mattina.



Gli incontri si svolgono sulla piattaforma lifesize. Di seguito il calendario degli appuntamenti: 4 e 18 gennaio con orario dalle 15.00 alle 17.00; 1 e 15 febbraio con orario dalle 15.00 alle 17.00; 1 e 15 marzo con orario dalle 15.00 alle 17.00.



Possono partecipare donne, preferibilmente dalla trentaduesima settimana, che desiderano partorire al Burlo Garofolo.



Il link per accedere alla piattaforma sarà fornito dalle ostetriche del proprio consultorio oppure scrivendo ai seguenti indirizzi email: maria.piazza@burlo.trieste.it , oppure a giuseppa.verardi@burlo.trieste.it.