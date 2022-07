Sarà presentato venerdì 15 luglio, alle 18, a Lestizza, il Percorso nel Medio Friuli, tra campagna, natura e arte, inserito nel progetto Fvg in movimento. 10mila passi di Salute; l’appuntamento è al campo sportivo Santa Maria di Sclaunicco. Con questo suggestivo itinerario il territorio aderisce alla rete regionale dei 70 Comuni per 59 percorsi, coordinata da Federsanità Anci Fvg e realizza una buona pratica per promuovere salute, comunità e invecchiamento attivi.

Interverranno il Sindaco di Lestizza, Eddi Pertoldi, Lucio Mos, responsabile prevenzione cardiologica e cardiologia territoriale AsuFc, e Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità Anci Fvg. Il progetto regionale sarà illustrato da Luana Sandrin della Direzione centrale Salute della Regione, Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità Anci Fvg, Laura Pagani del Dipartimento Scienze economiche statistiche Uniud e Alessia Del Bianco Rizzardo dell’Area cultura di PromoturismoFvg.

Il Percorso nel Medio Friuli sarà, poi, presentato dagli assessori all’urbanistica e ambiente Mattia Cappellaro e alla sanità e politiche sociali Grazia Ecoretti. Seguirà una passeggiata lungo il percorso, in collaborazione con le associazioni locali e i Gruppi di Cammino.

Il percorso, lungo circa cinque chilometri, collega il campo sportivo di Lestizza con quello di Santa Maria di Sclaunicco, due aree importanti per praticare l’attività fisica e motoria, a tutte le età, da soli o in compagnia, finalità prioritarie del progetto e del Piano regionale della Prevenzione 2021- 2025 - Comunità attive.

Il suggestivo itinerario tra natura e arte attraversa luoghi simbolo, tra cui la villa veneta Busolini-Bellavitis, sede della Biblioteca comunale, la chiesetta di San Biagio e la storica villa della famiglia Fabris. Si tratta di un percorso immerso nel verde e caratterizzato da essenze arboree autoctone, tipiche del territorio, circondato da terreni coltivati a mais e vigneti.

La camminata può proseguire collegandosi ad altri suggestivi itinerari del Medio Friuli, con Orgnano di Basiliano e poi, verso Flambro, in Comune di Talmassons.