Pet Therapy con Tea e Rexi per aiutare gli anziani

Si chiamano Tea e Rexi, sono due cani da Pet Therapy e sono i nuovi “ospiti” della RSA Ad Maiores di Orpea Italia, a Trieste.

E’ iniziato infatti nei giorni scorsi il ciclo di incontri organizzati dalla struttura triestina, in collaborazione con la veterinaria dott.ssa Elena Sorini e l’educatrice cinofila Regula Schibli, che coinvolge gli animali da compagnia e gli anziani residenti della casa di riposo.

Riconosciuta come cura ufficiale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, la pet therapy si è dimostrata estremamente efficace, in abbinamento ad altri trattamenti sanitari, nella cura delle persone anziane, anche affette da demenza, per la sua funzione equilibratrice e di sostegno. Il rapporto con gli animali infatti genera stimoli sensoriali e innalza il buon umore, richiama ricordi piacevoli, ne crea di nuovi, migliora le capacità relazionali e comunicative e accresce l’autostima, facendo sentire l’anziano utile nella presa in cura di un altro essere vivente.

Già durante le prime visite di Tea e Rexi, i residenti della struttura hanno interagito con i cani con entusiasmo, accarezzandoli, dandogli da mangiare, pettinandoli e i due cagnolini hanno risvegliato negli ospiti ricordi relativi al loro passato con gli amici a quattro zampe. Alcuni hanno raccontato quali animali desideravano da bambini, altri hanno ricordato le avventure vissute in compagnia dei loro amici a quattro zampe.