Pet Therapy per i bambini contro le paure della pandemia

Contro ansia e paure generate dalla pandemia, parte il progetto di pet therapy A Passo d’Asino dell'associazione Laluna Impresa sociale di San Giovanni di Casarsa della Delizia con la collaborazione della Compagnia degli asinelli di Azzano Decimo. A breve partiranno dei percorsi di pet therapy con asini, dedicati a bambini e ragazzi con lo scopo di ricostruire la consuetudine alle situazioni di benessere e relazione attraverso incontri di interazione con gli asini negli spazi di Ortoattivo, in via Runcis.



“Questo progetto - spiega Alice Spagnol, responsabile del progetto e operatrice qualificata come coadiutrice dell'asino a Laluna - acquista un’importanza ancora maggiore nel contesto post-pandemico: la pandemia ha trasformato le relazioni di tutti noi e in particolare quelle dei più piccoli. Siamo stati chiamati ad affrontare la sfida dell’isolamento e l’emergere di emozioni contrastanti, talvolta difficili da gestire, come l’ansia, la paura e l’incertezza. Il progetto vuole rispondere alla sfida della ripartenza, utilizzando la relazione con gli animali come strumento per reimparare a stare con sé stessi e con gli altri”. Utilizzando gli Interventi assistiti con gli animali ovvero dei veri e propri percorsi di pet therapy, il progetto si propone di "riabilitare" i minori e le loro famiglie alla socialità e di costruire percorsi di sostegno all’elaborazione e all’espressione delle emozioni.



“Proporremo alcuni cicli di incontri che si basano sulla lettura di un bisogno importante - ha aggiunto Spagnol -: quello di permettere ai bambini di riappropriarsi dei propri spazi, dei contatti, di poter condividere serenamente il proprio stato d’animo ed avere degli strumenti che permettano loro di gestire anche le emozioni più irruente in maniera adeguata. Tutto questo avverrà in uno spazio esterno, dove i parametri di sicurezza sono più facili da seguire, e con l’animale come mediatore”. Nel progetto di pet therapy saranno coinvolte alcune scuole dell’infanzia del territorio di Casarsa, nonché associazioni che operano nell’ambito dei minori con disabilità e delle loro famiglie. Nel progetto verrà inoltre coinvolto il Centro Giochi Pollicino, gruppo spontaneo di mamme con bimbi nella fascia d’età dagli 0 ai 3 anni che si incontrano regolarmente negli spazi de Laluna.Oltre all’attività di pet therapy,, la coltivazione di colture biodinamiche e orti sinergici e la trasformazione di frutta e verdura in conserve e confetture con la partecipazione attiva degli abitanti della comunità Cjasaluna Paola Fabris.Per maggiori informazioni su percorsi di pet therapy a Laluna, telefonare al n. 371-3580453.