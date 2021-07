Piccole farmacie, soli dietro al banco

Puntuale ogni mattina, con o senza emergenza pandemica, Antonio Zanolini apre la sua farmacia a Colloredo di Monte Albano. Fa parte del gruppo, tutt’altro che sparuto, di farmacisti che gestiscono in solitudine la loro attività in un piccolo paese. Non possono infatti contare sull’aiuto di personale per il semplice motivo che il numero di pazienti è troppo limitato per consentire loro di sostenere i costi. Fino a pochi anni fa, dietro al banco c’era anche il padre. Poi Zanolini è rimasto solo, con tutti i problemi che ciò comporta dato che ci sono anche i turni di guardia. Mentre racconta cosa vuol dire iniziare ogni giorno alle 7 e finire alle 21, alle prese con un mare di carte e con le richieste spesso “imprevedibili” di chi si reca nella sua farmacia, entra un anziano signore che molto sbrigativamente chiede i farmaci per una parente. Si limita a specificarne il nome della persona interessata, neppure delle medicine, affidandosi così completamente alla buona volontà e alla memoria del farmacista.



“Questa è la norma - dice sorridendo bonariamente Zanolini - e credo aiuti a comprendere quanto sia importante il lavoro che svolgiamo, anche soltanto per informare le persone, per spiegare loro come assumere correttamente i farmaci o perché sia indispensabile vaccinarsi contro il Covid 19. C’è chi mi chiede consiglio sul da farsi, chi mi ribadisce le sue ferree convinzioni sull’effettiva utilità di vaccinarsi e al quale spiego perchè sia essenziale proteggersi. Mi è capitato perfino chi mi ha chiesto che fare, dopo aver assunto dosi massicce di cortisone solo perché aveva letto su una pagina di Facebook dedicata alle cosìdette cure precoci che in tal modo si evita di finire in ospedale”.: “La pandemia ha inciso non poco sulla mole di lavoro, o meglio sul tempo a disposizione - conferma il farmacista -. Tra prenotazioni, tamponi e altre pratiche, direi che almeno un terzo della mia giornata è assorbita da queste incombenze. E poi ci sono le ricette da stampare, anche quando il cliente mi esibisce il numero con lo smartphone”.Zanolini indica sulla scrivania una pila di ricette stampate da lui e pronte per essere consegnate all’Azienda sanitaria: “Le sembra verosimile che debba stampare ogni ricetta per poi spedirla all’azienda competente? Paradossalmente, impiego meno tempo se il cliente si presenta con una ricetta già scritta, un fatto assurdo dato che le tecnologie digitali dovrebbero invece velocizzare ogni cosa”.Nella farmacia di Colloredo di Monte Albano, per questione di spazio, si entra uno alla volta. “Ho messo all’esterno qualche sedia - ci dice quasi costernato Zanolini - e mi sono accorto che, durante il periodo in cui vigevano le misure più restrittive, lo spazio antistante la farmacia è diventato quasi un luogo inedito di socializzazione.. Il rapporto nei piccoli paesi è molto più diretto, immediato. Se soltanto la burocrazia fosse meno invadente e facesse perdere meno tempo, per me sarebbe più semplice concentrarmi sui bisogni delle persone”.