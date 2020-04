Pilates on line con Hattiva Lab

Torna il Pilates di Hattiva Lab, stavolta con un inedito corso in modalità onlineche si terrà via Skype a partire dal 27 aprile ogni lunedì (11-12 o 18-19) e mercoledì (10-11 o 18-19).

“Il corso – spiega la presidente della onlus Paola Benini - si svolge in modalità on-line tramite una chiamata di gruppo su skype. E' adatto a tutti e ha una durata di 9 settimane fino al 24 giugno. Compatibilmente con la capienza dell'aula virtuale, è possibile seguire anche tutte e quattro le lezioni settimanali”. Informazioni e iscrizioni: Emanuela Riotto, segreteriacorsi@hattivalab.org.



PILATES - Il Pilates è un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche nel campo della rieducazione posturale. In particolare, gli esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e dell'allineamento della colonna vertebrale rinforzando i muscoli del piano profondo del tronco, molto importanti per aiutare ad alleviare e prevenire mal di schiena.Con questo metodo di allenamento non si rinforzano solo gli addominali ma si rinforzano anche le fasce muscolari più profonde vicino alla colonna e intorno alle pelvi. Il punto cardine del metodo è la tonificazione e il rinforzo del Power House, cioè tutti i muscoli connessi al tronco: l'addome, i glutei, gli adduttori e la zona lombare.