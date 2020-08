Più attenzione per le persone con disabilità

Il Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno sulle criticità che incontrano le famiglie con persone adulte disabili e gli enti gestori. Promosso dall’Assessora alle Politiche sociali, Susi Centis, e sostenuto dai Capigruppo in Consiglio comunale David Quarin (Pd), Donatella Piazza (Progetto Insieme) e Lallo Trujillio (Sinistra per San Vito), nel documento il Consiglio comunale esprime la propria “forte contrarietà” per lo stato delle cose in un settore che dovrebbe avere la massima cura e attenzione quale la disabilità e “sollecita fortemente” l’avvio urgente della procedura di rinnovo del servizio per la gestione dei servizi semiresidenziali e comunitari in rete il cui termine è scaduto il 31 luglio 2017.

Si parte dalla premessa che i servizi rivolti alle persone adulte con disabilità sono affidati in delega dai Comuni all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, mentre la gestione dei servizi semiresidenziali e comunitari in rete è affidata, tramite procedura di appalto, alle cooperative sociali Futura, Il Granello, Il Piccolo Principe. Le persone complessivamente seguite nel Sanvitese sono oltre sessanta, e usufruiscono dei servizi offerti, ancora più preziosi e fondamentali proprio perché interessano persone con disabilità alle quali viene in questo modo garantito un appoggio educativo e assistenziale irrinunciabile.

Nell’odg approvato dal Consilgio comunale di San Vito si ricorda che l’appalto per la gestione dei servizi semiresidenziali e comunitari in rete è scaduto ormai da tre anni e che l’Arcs (Agenzia regionale di coordinamento per la salute) ha proceduto con continue proroghe senza ancora indire una nuova gara di appalto determinando una situazione di precarietà e preoccupazione per famiglie e operatori, addirittura da febbraio costringendoli a operare senza contratto, ovvero senza proroga. C’è di più. Gli enti gestori hanno posto con forza - anche in un incontro con i Sindaci dell’Ambito avvenuto di recente in Municipio a San Vito - la necessità che l’Azienda sanitaria dia adeguata risposta all'esigenza di stabilità ai servizi con l’espletamento di una nuova procedura di assegnazione e onori le spettanze dovuto a fronte dei servizi resi.

Entrando nel merito dell’odg, esso impegna il Sindaco a manifestare nelle sedi appropriate la necessità di superamento della grave situazione degli Enti gestori, degli utenti e delle loro famiglie nel Friuli Occidentale; a promuovere, in sintonia con l’Ambito, ogni iniziativa utile al fine di dare stabilità ai servizi alle persone con disabilità offerti nel territorio affermando così i diritti delle persone disabili e la tutela delle loro famiglie.

“Vogliamo essere costruttivi e arrivare a dare risposte concrete - afferma il Sindaco Di Bisceglie - a tutte quelle famiglie con persone adulte con disabilità che necessitano, oggi più che mai, di aiuti e sostegni precisi. Ad essi e agli Enti gestori che attendono da troppo tempo delle risposte”.