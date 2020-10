Più contagi familiari a Valvasone Arzene

Sui numeri Covid nel comune di Valvasone Arzene, interviene per fare chiarezza il Sindaco, Markus Maurmair. "Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, da sabato, ha rilevato una crescita dei casi di contagio da Coronavirus per lo più riconducibili ad alcuni contesti familiari. Nulla a che vedere con una sola famiglia con 13 contagiati come è stato riferito in queste ore".

"In particolare nel Comune sono presenti cinque nuclei con la seguente situazione: tre famiglie con un contagiato; una famiglia con tre contagiati e una famiglia con quattro contagiati. In totale, da sabato, l'incremento è stato da quattro persone contagiate a dieci di cui una, purtroppo, ricoverata in ospedale. Visti i numerosi rapporti di parentela di alcune famiglie, segnalo che, oltre ai positivi, sono 22 i concittadini sottoposti a quarantena preventiva e, comunque, tra questi ci sono anche persone senza alcun legame ma, poiché in rientro da Stati stranieri, vincolate alla residenza a domicilio", conclude Maurmair.