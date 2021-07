Pochi Over 60 vaccinati, l'appello della Spi Cgil

Di fronte agli ultimi dati sugli immunizzati contro il Covid in Friuli Venezia Giulia con il 91,1% tra gli Over 80, ma solo il 73,2% tra i settantenni e, soprattutto, solo il 62,4% tra i sessantenni, che pone la nostra regione tra le peggiori in Italia, lo Spi Cgil Fvg fa un appello a tutti gli interessati di ricorrere alla vaccinazione il prima possibile e ricorda che è impegnato con tutta la sua organizzazione a cercare capillarmente di raggiungere e convincere la parte di popolazione di riferimento.

Allo stesso tempo il sindacato pensionati della Cgil chiede alla Regione di rendere noto al più presto un piano straordinario e mirato per far fronte alla situazione e garantire l'immunizzazione di più persone possibili, soprattutto dei soggetti più fragili e a rischio.