Polemiche sui trasferimenti all'Ospizio Marino di Grado

"Sulla decisione del ricovero dei positivi al coronavirus nell'Ospizio Marino di Grado - che non è struttura ospedaliera adatta al ricovero di tali soggetti - ci sono confusione e incertezza, oltre a una comunicazione assolutamente insufficiente che sta creando forti preoccupazioni tra la gente. L'amministrazione comunale, che si è trovata tra capo e collo questa questione, va sostenuta e informata. Ognuno deve fare la propria parte, ma deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare". A dirlo, in una nota, è il vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando quanto stabilito in tal senso dalla Regione.

"Il sindaco Raugna, al quale esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, ha saputo dalla stampa quello che sta accadendo e si è attivato immediatamente scrivendo all'assessore Riccardi. In attesa di una risposta, non si può permettere che il primo cittadino e la comunità tutta, responsabile della salute della sua comunità, siano lasciati soli in balìa di questa emergenza", conclude Moretti.

"Ritengo che la decisione da parte della Regione e dell'assessore alla Salute, oppure l'assenza di un loro ruolo e di un'assunzione invece di regia, in una questione così critica come quella di trasferire dei pazienti positivi al Coronavirus, o potenzialmente tali, all'interno della struttura dell'Ospizio Marino di Grado sia un fatto molto grave. Ciò che colpisce è l'improvvisazione con la quale vengono gestite queste situazioni, nelle quali non si tiene conto degli ospiti già presenti in Ospizio e nuovamente si dimostra di non avere un piano d'azione chiaro per la gestione delle case di riposo". Questo il commento, in una nota, di Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, sulla decisione di trasferire quasi una trentina di ospiti della casa di riposo "La Primula" di Trieste, nella quale si sono registrati molti pazienti positivi, nella struttura gradese.

"È indubbio che questi pazienti vadano seguiti nel modo migliore - sottolinea Honsell - e di certo non ci si oppone per mancanza di solidarietà nei loro confronti, anzi ritengo che per fronteggiare e contenere questo tipo di emergenza serva maggiore scrupolo e attenzione, come ad esempio l'istituzione di aree veramente protette e dedicate a trattare solamente pazienti potenzialmente positivi al virus. Si è visto già nelle altre regioni a cosa può portare una situazione di promiscuità fra pazienti positivi e pazienti sani: un aumento dei contagi".

"La reazione preoccupata dei gradesi è condivisibile: parliamo di una cittadina che finora ha rispettato le direttive e ha registrato solamente quattro casi positivi. La paura che con questa decisione i contagi possano aumentare, compromettendo la salute dei cittadini ma anche la stagione estiva su cui si basa gran parte dell'economia locale, è comprensibile. A mio avviso - conclude il consigliere di Opposizione - l'assessore Riccardi in questa circostanza non ha valutato tutti i fattori e ritengo debba tornare sui suoi passi. Aggiungo, infine, che non avvertire preventivamente il sindaco, che a quanto pare ha appreso la notizia dalla stampa, non è certo un modo di agire corretto".

LA REPLICA DI RICCARDI. "Sulla polemica relativa all'ipotesi di un trasferimento di alcuni pazienti Covid e non Covid in una struttura privata di Grado, avessi ricevuto risposte diverse da quelle che mi sono state date dal sindaco avrei detto all'Azienda di ricercare altre soluzioni, cosa che ho fatto con esito positivo in queste ore". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che spiega: "In queste ore sta esplodendo una questione sulla decisione dell'Azienda sanitaria di trasferire alcuni pazienti Covid e non Covid a causa dell'evacuazione sanitaria di una struttura residenziale per gli anziani a Trieste. A tal riguardo mi è stata attribuita una decisione "irresponsabile" a insaputa di qualcuno".

"Tralascio - prosegue Riccardi - le mie opinioni sulla necessità di garantire adeguate cure alla sfortunate persone colpite dal Coronavirus, che mi sembrano implicite, considerando il grande lavoro che la Regione sta facendo ormai da settimane per contrastare il contagio". Come ha spiegato il vicegovernatore, l'Azienda sanitaria universitaria integrata Giuliano Isontina (Asugi), davanti all'emergenza ha verificato le strutture adeguate a contenere il fenomeno; dopo aver ipotizzato l'Ospizio marino a Grado, ne ha chiesto la disponibilità ai titolari, ricevendo una risposta positiva. "Va detto - rimarca Riccardi - che in quel momento non ero ancora a conoscenza dei dettagli, avendomi l'Azienda soltanto informato della necessità di intervenire con l'evacuazione e spiegandomi di essere ancora alla ricerca di una soluzione definitiva".

"A quel punto - prosegue il vicegovernatore - sono stato raggiunto da un messaggio del sindaco di Grado, che mi chiedeva conto di tutto questo. Una volta ottenute le informazioni di dettaglio ho risposto al primo cittadino dando conferma e le assicurazioni del caso. Nella sua risposta il sindaco, dopo avermi richiamato giustamente alla necessità di un più frequente scambio di informazioni, puntualmente mi ha scritto: 'Non ho riserve su questa decisione, i posti si trovano dove ci sono, e Grado non può essere estranea a questa esigenza'".

"Il resto - conclude il vicegovernatore - sono fatti di queste ore. Ribadisco: avessi ricevuto risposte diverse avrei detto all'Azienda di ricercare altre soluzioni, cosa che ho fatto con esito positivo in queste ore. Con un post scriptum: le mail e i messaggi telefonici sono a disposizione".