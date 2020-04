Policlinico Città di Udine, 200 persone in cassa integrazione

Cassa integrazione per i dipendenti del Casa di cura Città di Udine. "In seguito alle disposizioni regionali che hanno sospeso tutte le prestazioni ambulatoriali non urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19", spiega in una nota il Policlinico Città di Udine, "si è registrato un calo sostanziale delle attività in base al quale si è resa necessaria l’attivazione del fondo di integrazione salariale per 210 dei 270 dipendenti".

“Dopo aver fatto smaltire permessi e ferie, ci troviamo nella situazione di dover attivare il fondo di integrazione salariale (FIS) per i nostri lavoratori – spiega l’amministratore delegato Claudio Riccobon. “L’azienda, come segnale di vicinanza e riconoscenza per la disponibilità dimostrata dai propri collaboratori in questa fase critica, è già al lavoro per riuscire a coprire con uno stanziamento di fondi propri parte della percentuale di stipendio non coperta dal FIS”.

A partire dal 10 marzo il Policlinico è rimasto infatti operativo solo per le prestazioni indifferibili, come le urgenze oncologiche, la dialisi o le prestazioni ambulatoriali con priorità B (breve).

“Come ci è stato richiesto dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – continua Riccobon - nell’ambito di una concreta collaborazione con le strutture pubbliche, abbiamo messo a disposizione 50 posti letto di medicina non-Covid per far fronte al momento di emergenza. Fortunatamente tali posti letto non si sono resi necessari e quindi abbiamo ritenuto di limitare l’attività della struttura di viale Venezia ricorrendo temporaneamente a questo strumento di sostegno del reddito nei confronti dei nostri dipendenti”.

Il provvedimento lascia perplesso il direttore dell’Asu Friuli Centrale Massimo Braganti, che ha la necessità immediata di disporre di personale medico e infermieristico. "Da metà marzo - spiega Braganti - insieme alla Direttrice Sanitaria dell’Azienda, abbiamo incontrato il Direttore Sanitario della Casa di Cura. In quella sede, oltre a chiedere la disponibilità ad accogliere nostri pazienti dalle medicine per potenziare le aree dedicate al Covid-19, in conseguenza della riduzione di attività imposta dalla normativa vigente, abbiamo chiesto la messa a disposizione di tecnologia per rianimazione (ventilatori) ma anche di avere l’elenco di anestesisti, medici, infermieri e Oos che potessero metterci a disposizione secondo i vari istituti contrattuali (distacco dei loro dipendenti o prestazioni libero professionali)".

"Di tali elenchi non abbiamo a oggi avuto notizia, mentre apprendiamo della procedura di attivazione della Cassa Integrazione, in un momento in cui stiamo disperatamente cercando professionisti per garantire l’apertura dei posti Covid-19 a Udine e a Palmanova, che richiedono un maggior carico assistenziale. Appare assurdo ricercare medici e infermieri in giro per l’Italia, avendone la disponibilità nel nostro territorio".