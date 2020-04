Policlinico Città di Udine, superare l'impasse

“Trovo veramente assurdo che in un momento come quello attuale, in cui c’è un disperato bisogno di medici e infermieri, oltre 200 professionisti della sanità siano costretti a rimanere a casa”. È quanto dichiara il Sindaco Pietro Fontanini alla notizia dell’attivazione del fondo di integrazione salariale per 210 dipendenti del Policlinico udinese. “È di fondamentale importanza che tutti i soggetti chiamati alla gestione di questa epidemia, e soprattutto quelli impegnati nel settore della sanità, abbandonino le rigidità e la sterile difesa del proprio orticello, assumendo un atteggiamento costruttivo e collaborativo con le altre strutture e teso esclusivamente al perseguimento del bene rappresentato dalla salute pubblica”.

“Senza entrare nel merito della questione, non posso che augurarmi che la grave incomprensione sorta in questi giorni tra Azienda Sanitaria e Policlinico si risolva al più presto e che i professionisti ora a casa possano tornare al lavoro”, conclude Fontanini.

"La preoccupante situazione venutasi a creare nel policlinico Città di Udine è paradossale, in piena emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella situazione in cui le nostre Aziende sanitarie sono messe in stress dall'emergenza, il rimbalzo di responsabilità e di comunicazioni fra le due strutture è il sintomo del caos con il quale l'emergenza è trattata a livello regionale". Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Open-Sinistra FVG, Furio Honsell, che aggiunge: "La mancanza di una regia univoca, nel sistema e nel governo, tra pubblico e privato e di una efficace rete d'emergenza è il risultato di una politica regionale totalmente miope circa i reali bisogni dei cittadini e degli operatori sanitari".

"Venire a conoscenza dagli organi di informazione che l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale avrebbe richiesto, nelle ultime settimane, 50 posti letto al policlinico per ospitare degenti no-Covid è un fatto gravissimo e sconcertante - sottolinea l'esponnete di Centrosinistra -, che avrebbe dovuto come minimo coinvolgere la III Commissione consiliare, competente in materia, attraverso un'audizione dell'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, e dei responsabili delle strutture private".

Ancora Honsell: "Ricordiamo ai cittadini che tale Commissione non si riunisce da diversi mesi ormai ed è proprio di qualche giorno fa l'ennesima richiesta in questo senso di diversi consiglieri regionali, con la precisa finalità di discutere della gestione di questa emergenza sanitaria. Ma al momento non abbiamo ancora ricevuto alcun feedback positivo".

"I lavoratori del policlinico, completamente abbandonati a se stessi dalle istituzioni, sono in difficoltà in quanto le risposte per una loro tutela non stanno arrivando: la fruizione da parte del lavoratore di ogni permesso e delle ferie, che dovrebbero al contrario essere usate per il recupero delle energie psico-fisiche, e il successivo avvio della cassa integrazione preoccupa. La piena inazione degli assessori regionali coinvolti è decisamente una cosa inquietante - chiosa Honsell -. È necessario al più presto convocare un tavolo di concertazione tra Azienda sanitaria, istituzioni e rappresentanti dei lavoratori".