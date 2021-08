Pollini nell'aria, è tempo di fioriture per ambrosia, assenzio e luppolo

Pollini nell'aria, in Fvg, e prime fioriture per assenzio, ambrosia e luppolo. Piantaggine e graminacee stanno invece finendo la fioritura, ma si manterranno ancora presenti pert tutto il mese. Le ultime analisi effettuate da Arpa Fvg sui campioni dispersi nell'aria mostrano, infatti, che continua ad essere abbondante la presenza di piantaggine in tutta la regione, mentre diminuiscono le graminacee. La parietaria sta aumentando in pianura e a Trieste. Sono abbondanti le spore fungine, molto abbondanti in tutta la pianura, ed in aumento.



Arpa FVG monitora costantemente i principali pollini di interesse allergenico e le spore di Alternaria in quattro località rappresentative del clima della regione: Trieste per il Carso, Pordenone per la pianura, Lignano Sabbiadoro per la costa e Tolmezzo per la media montagna.