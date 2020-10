Pontebba, stop al Centro Diurno per disabilità

Stop, in via precauzionale, all'attività del Centro Diurno per Disabilità di Pontebba. "Abbiamo registrato un caso di positività fra i ragazzi disabili che frequentano la struttura", spiega il sindaco Ivan Buzzi. "Le attività, quindi, sono state sospese e il centro di aggregazione chiuso per sanificazione. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo i contatti del caso positivo. Al ragazzo e alla sua famiglia mando un grande abbraccio di vero cuore con l'augurio di una pronta guarigione".

Da Pontebba, però, arriva anche una buona notizia: "In mattinata sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti domenica al centro anziani e sono risultati fortunatamente tutti negativi!", conclude Buzzi.