Pontebba, tamponi tutti negativi in casa di riposo

Tutti negativi i tamponi eseguiti giovedì sugli ospiti del centro anziani "Elsa Treu" di Pontebba. "Si tratta del secondo giro di test, a conclusione delle due settimane di quarantena che hanno osservato gli ospiti, e le donne e gli uomini che hanno avuto contatti con la persona positiva", dice a Telefriuli il sindaco Ivan Buzzi.

"Rientrerà a casa anche la signora che era risultata positiva. Ha superato qualche problema di salute, in attesa dell'ultimo tampone previsto per i primi giorni della prossima settimana".

"Se risulterà negativa sarà guarita completamente dal Coronavirus - continua il sindaco -. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori del Servizio Sanitario Distrettuale, al Servizio Sociale e al Dipartimento di Prevenzione, per la professionalità e sensibilità dimostrata in questa situazione, impegnativa per tutti".