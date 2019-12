Pordenone, 10 anni dell'Associazione Dislessia

In occasione del suo decennale, la sezione dell'Associazione Italiana Dislessia di Pordenone organizza venerdì 13 dicembre tre eventi in città: dalle 10 alle 12, all'Auditorium Concordia, "My Story: testimonianze di giovani con DSA" ; a seguire, nel pomeriggio, dalle 15.30, l'incontro "DSA e lingue straniere. Strategie e strumenti per la scuola secondaria di I e II grado", riservato a docenti, referenti DSA e tutor, al Liceo scientifico Michelangelo Grigoletti e, a conclusione della giornata, dalle 20, un momento conviviale con tutti i soci, per festeggiare insieme presso la Pizzeria Da Gianni (per questioni organizzative, è necessaria l'adesione alla serata a questo link: https://pordenone.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/decennale-della-sezione-festeggiamo-insieme).

"My Story: testimonianze di giovani con DSA" è una tappa dell'evento itinerante a livello nazionale nato per dare voce ai ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): i giovani volontari dell'Associazione Italiana Dislessia presenteranno nel corso dell’evento, le loro esperienze, opinioni, storie personali, in un confronto tra pari. L'evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, previa iscrizione. In questa tappa, racconteranno la loro storia Francesco Biagioni e Ruggero Di Vincenzo.

"DSA e lingue straniere" è un incontro formativo gratuito, realizzato con il contributo economico del Comune di Pordenone, riservato ai docenti di lingua straniera della scuola secondaria di I e II grado, referenti DSA e tutor per affrontare insieme il tema delle lingue straniere. La relatrice è Lorena Rasera, docente e formatrice AID. Per registrasi all'evento: https://pordenone.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dsa-e-lingue-straniere-strategie-e-strumenti-per-la-scuola

Aid, l'Associazione Italiana Dislessia nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale.

Aid lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).