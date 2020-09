Pordenone, al via i tamponi al Deposito Giordani

I tamponi in modalità drive-in per il Friuli occidentale si sono spostati dalla Fiera al Deposito Giordani di via Prasecco. Oggi sono iniziati i primi test, con una giornata di prova. Ne abbiamo parlato con il direttore sanitario dell’Azienda Friuli Occidentale, Michele Chittaro.

“Il meccanismo che abbiamo rodato in Fiera ci ha permesso di essere operativi anche nella nuova sede in poco tempo. Oggi siamo partiti con un centinaio di persone ma, a pieno regime, in base anche a come evolverà l’epidemia, potremo arrivare anche fino a mille. Diciamo che il numero ideale potrebbe essere di 100-150 tamponi al giorno”.

“La scelta del Dipartimento di Prevenzione è caduta sul Deposito Giordani per una serie di ragioni. Avevamo bisogno di un’area dotata di sufficiente spazio, di una viabilità facile e di possibilità di parcheggio. Dobbiamo ringraziare per Atap, il Comune di Pordenone, l’Interporto, Gea e alcune aziende private, che ci hanno permesso di essere subito operativi”, continua Chittaro.

Proprio in vista dell’autunno, l’AsFo rinnova l’invito a vaccinarsi contro l’influenza: “Mai come quest’anno – ribadisce Chittaro – sarà importante che quante più persone decidano di fare il vaccino”.

Oggi si è anche conclusa la campagna dei test sierologici per il personale, docente e non, delle scuole. “L’adesione (che era su base volontaria, ndr), è stata molto buona, pari a oltre l’80%, grazie anche alla disponibilità di un’ottantina di medici di base. Complessivamente abbiamo raggiunto circa 4mila persone. Tutti, anche chi aveva evidenziato la presenza di anticorpi, è poi risultato negativo al tampone”, conclude Chittaro.