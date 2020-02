Pordenone capitale della lotta al cancro al seno

Il tumore della mammella è la malattia oncologica più diffusa tra la popolazione femminile italiana. In totale, in Italia, le donne che vivono con diagnosi di tumore della sono oltre 800mila. Come per altre neoplasie le percentuali di sopravvivenza vedono il nostro Paese ai primi posti in Europa (e nel Mondo). Risultano fondamentali, per sconfiggere questa forma di cancro, la prevenzione, la diagnosi precoce e la disponibilità di nuove ed efficaci terapie. Per fare il punto sullo stato dell’arte della lotta a questa malattia neoplastica, si tiene il 20 e il 21 febbraio a Pordenone il convegno nazionale Focus sul Carcinoma Mammario. All’evento partecipano i più importanti esperti italiani.

Due sono gli eventi previsti in città in occasione di questo meeting scientifico: focus sul Carcinoma Mammario: Dalla Parte delle Donne: un evento aperto al pubblico nel quale gli esperti spiegheranno le principali novità emerse dalla ricerca medico-scientifica su questa malattia. L’incontro si terrà mercoledì, 19 febbraio alle 17 presso il Palazzo Montereale Mantica (Corso Vittorio Emanuele II, 56 Pordenone). La preiscrizione è obbligatoria su www.focusbreastcancer.org

La conferenza stampa ufficiale del convegno è invece prevista per giovedì 20 febbraio alle 13.15 presso la Sala Consiglio del Centro Congressi Pordenone Fiere (Ingresso Centrale - Viale Treviso, 1 Pordenone). Parteciperanno: Fabio Puglisi (Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano), Michelino De Laurentiis (Direttore del Dipartimento di Senologia e Toraco-Polmonare dell’Istituto Tumori di Napoli), Lucia Del Mastro (Coordinatrice della Breast Unit dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova) e Chiara Zuiani (Direttore dell’istituto di Radiologia dell’Universita’ di Udine).