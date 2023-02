Pordenone cerca associazioni per corsi di ginnastica Over 65

L’Assessorato alla Politiche sociali ha pubblicato un avviso per la raccolta di adesioni rivolte a enti e associazioni per organizzare corsi di ginnastica dolce, ginnastica in acqua, yoga, posturale, educativa e di difesa personale rivolti ai possessori della Carta d’Argento.

Fra i requisiti, sono richiesti la presenza di istruttori qualificati e programmi di attività fisica compatibili con l’età dei partecipanti ai corsi (Over 65) e che l’attività si svolga in ambienti adeguati nelle palestre del comune di Pordenone, in regola con le norme di sicurezza e per la tutela della salute.

Le associazioni interessate dovranno avere la copertura assicurativa e dichiarare di aver svolto la propria attività continuativa e senza fini di lucro da almeno un anno. Il progetto prevede l’organizzazione di corsi primaverili da svolgersi tra aprile e giugno 2023 e corsi autunnali da tenersi tra ottobre e dicembre, strutturati in un massimo di 18 lezioni ciascuno per la durata di un’ora e con cadenza bisettimanale o trisettimanale.

Le associazioni interessate dovranno presentare la documentazione di partecipazione entro le 12 del 24 febbraio indirizzandole alla segreteria dell’Assessorato alle Politiche sociali in Corso Vittorio Emanuele II n.64 - secondo piano- Stanza 2 – o con posta certificata all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it.

L’accoglimento delle iniziative sarà comunicato entro l’11 marzo tramite posta certificata e conseguente stipula di una convenzione tra il Comune di Pordenone e l’associazione interessata all’iniziativa.