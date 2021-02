Pordenone, partita la vaccinazione per gli agenti della Polizia di Stato

Alle 8.30 di questa mattina è scattata la campagna vaccinale per gli agenti della Polizia di Stato di Pordenone, nell’Ufficio sanitario provinciale della Questura. Interessato il personale in servizio nella varie articolazioni territoriali del Friuli Occidentale.

Nelle due postazioni allestite hanno assistito all’avvio della campagna il Questore Marco Odorisio e il Direttore dell’AsFo Joseph Polimeni, a testimoniare l’inizio della vaccinazione delle Forze dell’Ordine in ambito regionale. La somministrazione dei vaccini è curata dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, la dottoressa Maria Chiarelli, con la collaborazione di due infermiere appartenenti all'Ufficio e sotto la regia dell’Ufficio per il Coordinamento Sanitario della Polizia di Stato del Triveneto di Padova. Nelle due postazioni saranno somministrati 50 vaccini al giorno, dalle 9 alle 19.

“L’Ufficio sanitario della Questura di Pordenone partecipa, a pieno titolo, alla campagna di vaccinazione massiva non solo per il personale della Polizia di Stato, ma anche, laddove necessario, a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, a testimonianza di quel essere a disposizione anche degli altri per far sì che presto in molti possano vaccinarsi", ha detto il Questore Odorisio. "La salute è la precondizione perché si possa salvaguardare noi stessi, le persone a noi care e rendere al meglio il servizio a favore della comunità. Un sentito ringraziamento alla Regione e a tutta l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone".

Ha aderito alla campagna vaccinale anti-covid l’81% del personale degli Uffici territoriali della Polizia di Stato. I primi due vaccinati di questa mattina sono stati l’Agente più giovane dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante, di appena 24 anni, e il Dirigente dell’Ufficio Volanti, Commissario Capo Marco Stamegna, "Ufficio - ha proseguito il Questore - le cui donne e uomini sono quotidianamente impegnati in strada assolvendo con spirito di servizio e sacrificio, in un periodo particolarmente difficoltoso come quello che stiamo attraversando, alla missione di servire le nostre comunità nella certezza e consapevolezza che tutti insieme ce la possiamo fare”.