Pordenone, partita la vaccinazione per i Vigili del fuoco

Alle 8.30 di questa mattina è scattata, nell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Pordenone, la campagna vaccinale anti-Covid del personale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito del piano di vaccinazione riservato alle Forze dell’Ordine e alle categorie essenziali.

Nelle due postazioni, allestite nei locali, hanno assistito all’avvio della campagna il Questore Marco Odorisio, il Prefetto Domenico Lione, Stefano Zanut – Vice Dirigente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Direttore dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Joseph Polimeni, a testimoniare l’inizio delle somministrazioni per i pompieri.

L'inoculazione è curata dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, dottoressa Maria Chiarelli, con la collaborazione di due infermiere appartenenti allo stesso Ufficio e sotto la regia dell’Ufficio per il Coordinamento Sanitario della Polizia di Stato del Triveneto di Padova. Nelle due postazioni saranno somministrati 50 vaccini al giorno, dalle 9 alle 19.

“L’Ufficio Sanitario della Questura partecipa, a pieno titolo, alla campagna di vaccinazione non solo per il personale della Polizia di Stato, ma anche a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a testimonianza di quel essere a disposizione anche degli altri per far sì che presto in molti possano vaccinarsi", ha detto Odorisio. "Un sentito ringraziamento alla Regione e a tutta l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone".

Ha aderito alla campagna vaccinale anti-covid ben il 75% degli operatori appartenenti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone.