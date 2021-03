Pordenone, vaccini anche alla Polizia locale

Ieri è proseguita in Questura a Pordenone la campagna vaccinale a favore delle forze dell’ordine. Il Dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale, la dottoressa Maria Chiarelli, assistita dalle due infermiere, ha proseguito ed ultimato la somministrazione dei vaccini a favore del personale dei Vigili del Fuoco e, sempre nella giornata di ieri, sono stati vaccinati sette appartenenti al Corpo della Polizia locale di Pordenone, tra i quali il Comandante Massimo Olivotto, presente l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Pordenone Emanuele Loperfido.

Con la giornata di ieri si è, quindi, conclusa la prima fase della somministrazione del vaccino a favore di 342 appartenenti alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco, alla Prefettura di Pordenone e come detto anche della Polizia Locale.

Il Questore Marco Odorisio nel ringraziare la dottoressa Chiarelli e le sue infermiere "per la preziosa opera di protezione riservata alle donne e uomini che quotidianamente sono al servizio della Comunità, ha sottolineato come la Questura a sua volta abbia al suo interno un presidio sanitario che, in affiancamento all’Azienda sanitaria sta rendendo il proprio contributo alla fase della vaccinazione massiva”.