Pozzuolo, comunità a sostegno della demenza

Emergenza nell’emergenza, nell’isolamento e solitudine imposti dal Covid la gestione di Alzheimer e demenze rappresenta un impegno ancora più gravoso per le famiglie. Offrire loro sostegno e coltivare una comunità sensibile e inclusiva nei confronti delle persone affette da demenza è l’obiettivo del progetto “Demenza: supporto ai caregiver e sviluppo di una comunità̀ amica” - promosso da Codess FVG in partnership con l’ASU-FC, il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Friuli Centrale e il Comune di Pozzuolo del Friuli e sostenuto dalla Fondazione Friuli nell’ambito del “Bando Welfare 2020” che continua con il calendario delle attività previste.



Il 1 giugno dalle 17.00 alle 19.00, presso la sede della Biblioteca di Pozzuolo del Friuli (Via del Mercato n. 3), inizia il suo percorso il gruppo di mutuo aiuto, accessibile gratuitamente per le famiglie del Comune di Pozzuolo o degli altri Comuni dell’Ambito Friuli Centrale che si prendono cura di un familiare affetto da demenza. Il gruppo si riunisce a cadenza settimanale sotto la guida di una psicoterapeuta esperta ed è l’occasione per condividere con altre famiglie le proprie esperienze personali e per apprendere modalità efficaci di comunicazione con il malato, in grado di costruire scambi appaganti e significativi per entrambi, come insegna l’Approccio capacitante® a cui il gruppo si ispira. I successivi incontri si tengono nelle seguenti date: 9, 15, 23 e 30 giugno, 7 e 14 luglio, sempre dalle 17.00 alle 19.00. La partecipazione è gratuita, è sufficiente comunicare la propria adesione scrivendo a: comunita.amica@codessfvg.it o telefonando al n. 345 9119584.



Sostenere le famiglie significa anche consentire alle persone con Alzheimer o demenza di vivere all’interno di una comunità che li accoglie e li protegge, garantendo loro la massima autonomia possibile. Alla costruzione di una rete consapevole delle esigenze di chi soffre di demenza, sono orientate le serate informative sulle patologie dementigene in programma a Pozzuolo del Friuli fra maggio e giugno, presso l’area verde dietro al Municipio alle ore 20.30.Si comincia il 31 maggio con un incontro dedicato a “Co-housing: assistenza etica e sostenibile per la demenza” con Daniele Cipone, Medico di medicina generale, e Laura Nave, psicologa e psicoterapeuta, entrambi dell’Associazione DeMaison.Il 7 giugno si parla di “Demenze, i luoghi comuni e i segnali, la complessità della diagnosi e della cura, il dovere di un’informazione appropriata”, con Ferdinando Schiavo, neurologo.Il 14 giugno, il neurologo Ferdinando Schiavo e Chiara Baradello, biologa e nutrizionista, parlano di “Alzheimer e altre demenze: è possibile prevenire il naufragio della mente?”.Infine il 21 giugno si tiene l’incontro “Per una società amica della demenza. Per familiari, esercenti e realtà coinvolte in un processo di accoglienza della persona affetta da demenza” con Ferdinando Schiavo, neurologo, e Daniele Cipone, Medico di medicina generale.I gruppi di sostegno e le serate informative sono tutti passi che Pozzuolo del Friuli, secondo comune in Regione, compie per diventare “Comunità amica della demenza”, percorso che Federazione Alzheimer Italia, principale organizzazione italiana a occuparsi di demenza, propone alle comunità che vogliano accreditarsi come inclusive, preparate e organizzate per accogliere le persone con demenza e consentire loro di partecipare alla vita sociale e di frequentare, in sicurezza, i luoghi pubblici.Tutte le attività sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione contattando la segreteria.