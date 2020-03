Prenota il tuo farmaco via Whatsapp

Da lunedì 30 marzo è attivo il servizio di prenotazione dei farmaci tramite WhatsApp ad una delle tre farmacie comunali di Pordenone.



Basta inviare un messaggio con il nome o la foto del medicinale e il numero di confezioni desiderate, oppure la foto della ricetta medica (esempio di messaggio: Sono Mario Rossi, ordino 5 scatole di Torvast 20mg 28 compresse). Arriverà una risposta con l'indicazione del momento a partire dal quale sarà possibile ritirare le medicine. Il servizio permette di andare una sola volta nelle farmacie gestite dal Comune con la certezza di trovare il prodotto.



Per il ritiro dei medicinali soggetti alla prescrizione del medico è necessario presentarsi con la ricetta in corso di validità. Bisogna inoltre portare sempre la tessera sanitaria di tutte le persone a cui sono intestate le ricette.



Questi i recapiti cui inviare il messaggio Whatsapp: farmacia di via Montereale 335 1717327; farmacia di Viale Grigoletti 335 1770328; farmacia di via Cappuccini 335 1722029