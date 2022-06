Prenotazione online delle analisi di laboratorio

"Abbiamo raccolto le numerose segnalazioni di cittadini che lamentano difficoltà pratiche nel prenotare le analisi di laboratorio e a gennaio di quest’anno le abbiamo tradotte in una richiesta: snellire quelle procedure sfruttando Sesamo, la piattaforma che permette di visualizzare i propri documenti clinici digitali prodotti dalle strutture pubbliche, autorizzare i professionisti e le strutture alla loro visione ed accedere ai servizi sanitari di utilità. Ora, finalmente, la risposta: la notizia che si sta lavorando in questa direzione è positiva, ma bisogna accelerare con i tempi per tenere il passo delle altre regioni. I residenti di Toscana e Lombardia, ad esempio, possono già prenotare prelievi ed esami di laboratorio attraverso il sistema on line della Regione".

Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, sulla replica dell’assessore all’interrogazione relativa all’opportunità di rendere operativo il servizio di prenotazione degli esami di laboratorio in line tramite il portale informatico regionale. "Questo strumento consentirebbe di evitare da una parte gli assembramenti all'interno degli ospedali e dall'altra l'intasamento delle linee telefoniche del Call center unico per salute e sociale – conclude la consigliera -. Rendiamo la vita più facile ai cittadini, semplifichiamo le procedure e facciamo in modo che il sistema sanitario lavori in modo fluido e senza intoppi".