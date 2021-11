Prevenzione del tumore alla prostata, in Fvg investire nel welfare sanitario

"Gli investimenti nella prevenzione sono e saranno sempre di più una componente essenziale del welfare sanitario". Lo sottolinea Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, alla vigilia del 6 novembre, la Giornata dalla quale prende il via il mese della prevenzione del tumore alla prostata. A sostegno di questa iniziativa, la facciata principale del Palazzo del Consiglio regionale in piazza Oberdan a Trieste verrà illuminata domani con una luce azzurra.



"Le istituzioni sanitarie, ma anche l'associazionismo che nella nostra regione è forte e consolidato - continua il presidente dell'Assemblea legislativa Fvg - dedicano da tempo grande attenzione alla prevenzione, organizzando campagne di sensibilizzazione e favorendo in ogni modo l'accesso del più vasto numero di persone ai moderni strumenti di analisi e diagnostica".



In quest'ambito rientra anche la prevenzione del tumore alla prostata che da tempo è tra i più diffusi nella popolazione maschile: "Va salutato con soddisfazione - osserva ancora Zanin - l'impegno delle associazioni, che hanno allargato le loro campagne di sensibilizzazione anche alla popolazione maschile della nostra regione".