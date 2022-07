Prevenzione e invecchiamento attivo con Luigi Fontana

La nostra salute inizia dalle nostre scelte a tavola, dalla nostra volontà di coltivare una costante attività fisica e un atteggiamento mindfulness. Promuovere una cultura medica che prenda in considerazione la cura delle cause, piuttosto che dei sintomi di una malattia è l’orizzonte verso il quale impegnarsi a tutti i livelli.

La transizione da un sistema medico centrato principalmente sulla cura delle malattie verso un sistema medico incentrato sulla prevenzione e l’educazione ai corretti stili di vita è la chiave principale per la salute e la sostenibilità economico-sociale. Questo cambio di visione è quantomai importante anche alla luce della recente pandemia che ha visto diminuire drasticamente gli interventi di promozione della prevenzione a favore della popolazione.

Proprio di prevenzione e invecchiamento attivo si parlerà lunedì 18 luglio alle 18 all’Antico Caffè San Marco di Trieste con Luigi Fontana, medico scienziato riconosciuto a livello internazionale come uno dei leader mondiali nel campo della nutrizione e della longevità in salute nell'uomo. I suoi studi clinici pionieristici sugli effetti della restrizione dietetica hanno aperto una nuova area di ricerca sulla nutrizione che offre enormi promesse per la prevenzione delle malattie croniche legate all'età.

La sua ricerca ha prodotto un cambiamento di paradigma nella comprensione di come la restrizione alimentare, rallentando l'accumulo di danno metabolico e molecolare, influenzi profondamente la biologia dell'invecchiamento umano e l'inizio, la progressione e la prognosi di molte condizioni cliniche, dall'obesità al diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e cancro. Attualmente Fontana è Direttore del Programma Clinico e di Ricerca sulla Longevità sana all’Università di Sidney.

L’incontro - patrocinato dal Consiglio Regionale con la Lilt-Lega Italiana per la lotta ai tumori del Friuli Venezia Giulia – sarà moderato dalla giornalista Cristina Serra. Attesi anche gli interventi di Lory Crocè, Nicolò De Manzini, Fabio Monica, Francesco Russo, Bruna Scaggiante e Catrin Simeth.

L’ingresso è libero consigliata la prenotazione al numero della Lilt 040-398312